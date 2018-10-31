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Высокое место не самоцель: Орешкин оценил улучшение позиций РФ в рейтинге Doing Business

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Высокое место не самоцель: Орешкин оценил улучшение позиций РФ в рейтинге Doing Business

Москва, 31 октября. Россия улучшила свои позиции в рейтинге Doing Business, поднявшись на 31-ю позицию. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что власти не считают высокое положение в рейтинге самоцелью.

«Если мы будем делать то, что уже запланировано, и выполнять те цели по увеличению инвестиционной активности в экономике, которые мы поставили, место в рейтинге Doing Business — оно сложится само по себе. Неправильно его ставить целью, важной госзадачей. Задача — это повышение инвестиций, а не обеспечение позиций в каком-либо рейтинге», — сказал глава Минэкономразвития.

Орешкин подчеркнул, что конкретной задачи во что бы то ни стало войти в 20-ку рейтинга не стоит. Напомним, эксперты объяснили улучшение позиций России в рейтинге положительным влиянием реформ на деятельность малых и средних предприятий.

Еще год назад, отметим, Россия занимала 35-ю строчку рейтинга Doing Business, а семь лет назад — не входила даже в сотню.  

Автор: Федор Веснин
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