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Представитель «Миротворца» угрожает живущей в России рэп-исполнительнице

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Представитель «Миротворца» угрожает живущей в России рэп-исполнительнице

Москва, 31 октября. Живущей в Санкт-Петербурге уроженке Луганска, общественному деятелю и рэп-исполнительнице Валерии Драгуновой угрожали расправой. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил руководитель находящегося в Петербурге Музея воинской доблести Донбасса общественный деятель Герман Владимиров. 

«Вчера, 30 октября 2018 года, мне позвонила Валерия Драгунова, которая живет в Санкт-Петербурге, она известна как рэп-исполнитель MC Val. Все видели ее жесткие клипы, — рассказал он. — Лера встревоженным голосом мне сообщила, что ей позвонили со скрытого номера, скорее всего это был интернет-звонок.

Звонивший представился небезызвестным блогером Вольновым. Он сказал, что также представляет сайт «Миротворец», и призвал Драгунову покаяться перед украинским народом. Сказал: «Валерия, вы вообще не хотите покаяться перед украинским народом?»

По словам Владимирова, Лера спросила собеседника, в своем ли он уме. На что последовал ответ: «Ну ничего, ты все равно покаешься, наши ребята уже в Питере, мы тебя найдем — и в течение трех дней ты будешь каяться». 

«Это фактически угроза расправы, — уверен Владимиров. — Я не знаю, это хайп или еще что-то, но в любом случае мы не дадим ее в обиду. Они ее ждут, а мы их ждем», — заявил собеседник ФАН. 

Руководитель Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров

При этом Владимиров выразил некоторые сомнения в способности местных правоохранительных органов защитить девушку.

«У нас пока человека не собьют, светофор не поставят, — отметил он. — Это не зависит от президента, это все на местном уровне. Я знаю это на своем горьком уровне. Когда нам подожгли музей, расследовалось это происшествие с большой неохотой. Поэтому мы как гражданское общество, как общественная организация, а также представители СМИ должны отреагировать на происходящее.

Мы с Валерой всегда на связи, мы недалеко от нее живем. Сейчас тем более мы будем постоянно на связи, у нас есть свои способы подать тревожный сигнал. Надо будет — и охрану приставим! И будут с ней ходить казаки».

Автор: Наталья Макеева
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