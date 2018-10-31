«Самодискредитация по-европейски»: Косачев прокомментировал отказ ЕС признать выборы в Донбассе

Москва, 31 октября. Решение европейских стран, отказавшихся признать выборы в Луганской и Донецкой народных республиках, говорит об их прокиевской позиции и нежелании выполнять минские соглашения, считает глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.

По словам Косачева, отказ Нидерландов, Франции, Польши, Швеции, Великобритании, Италии, Бельгии и Германии признать выборы в очередной раз продемонстрировал, что эти страны не могут выступать независимым арбитром в украинском конфликте. Фактически, главы этих стран расписались в нежелании соблюдать минские соглашения.

Для ЛНР и ДНР это четкий сигнал, что рассчитывать на поддержку от «гуманитарной Европы» не придется, считает Косачев.

«Очередная самодискредитация по-европейски», — заявил Косачев в комментарии РИА Новости.

Глава международного комитета Совфеда отметил, что вместо того, чтобы осудить террористические методы Киева, «демократическая Европа» противится прямой форме демократии – выборам.