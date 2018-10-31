Война с собой: экономист объяснил, как США наживаются на американцах и хотят напасть на РФ

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Is America finished («Америке пришел конец?») американского экономиста и политического обозревателя Пола Крейга Робертса.

Отказ Демократической партии и оборонного комплекса США принять итоги президентских выборов 2016 года, а также попытки помешать американскому президенту Дональду Трампу выполнять его обязанности на высшем посту — самая настоящая революция.

Американцы теперь так сильно поляризованы, что больше не уважают другие позиции и точки зрения. Они больше не считают друг друга достойными статуса «равного», каждый из них считает, что он обладает неким «моральным превосходством».

Иными словами, мы больше не едины. Отсутствие единства упрощает для истеблишмента задачу преумножения его материальных благ за счет благосостояния американского народа. Действительно, среди американской элиты очень сложно найти тех, кто выступает за то, чтобы Трамп нормализовал отношения с Россией.

Провокации против России, которые продолжаются со времен режима Билла Клинтона, достигли беспрецедентных уровней при режимах Обамы и Трампа.

Напряженность в отношениях с Москвой стоит налогоплательщикам около 1 миллиарда долларов в год, ведь военно-промышленный комплекс США тратит огромные деньги на подготовку страны к потенциальной ядерной войне.

Демонизация России, ее президента Владимира Путина, Китая, Ирана настолько активна, что Москва и Пекин уже верят в то, что Вашингтон намеревается начать войну.

Для России выход Трампа из Договора о РСМД — явный признак того, что США готовятся на нее напасть. Ракеты средней дальности не могут долететь до территории Соединенных Штатов. Соглашение о РСМД обеспечило безопасность России и Европы, поэтому заявление о том, что Москва нарушает договор, абсурдно.

Единственная причина выхода США из ДРСМД кроется в возможности разместить ракеты средней дальности на российских границах, что значительно увеличит вероятность успеха первого удара Вашингтона против России.

Судя по всему, этого не понимают американский народ и СМИ, в то время как прекрасно осознают русские.

Михаил Горбачев (бывший генсек ЦК КПСС. — Прим. ФАН), который в свое время вел переговоры по Договору о РСМД с американским президентом Рональдом Рейганом, отметил, что угроза войны стала гораздо серьезнее.

«Похоже, мир готовится к войне», — цитирует Time Горбачева.

В России тоже все понимают.

«Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю. Да, мы готовимся защищать нашу родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наших людей. Мы готовимся к такой войне. Но у нас есть серьезные отличия от Соединенных Штатов Америки. И в лингвистическом плане это отличие заключается всего в одном слове, что в русском языке, что в английском языке: Российская Федерация готовится к войне, а Соединенные Штаты Америки готовят войну», — отметил помощник президента РФ Андрей Белоусов.



Во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил: агрессоры должны понимать, что после применения ядерного оружия возмездие со стороны России неизбежно.

«Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют», — рассказал российский лидер.

Демонизация РФ является важной частью травли Трампа: американского президента регулярно представляют «марионеткой Кремля», «агентом Путина» и даже, по словам экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, «предателем американского народа».

Американцы слишком разобщены, чтобы вместе выступать против конфликта с Россией, который служит интересам американского ВПК и политической элите.

Китай также считает войну возможной. Так, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин ранее уже приказал китайским военнослужащим «подготовиться к войне».

Безрассудно безответственная политика правительства США в отношении России и Китая ведет мир к ядерной войне.