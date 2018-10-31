Грушко: Запад должен убедить Киев отвести силы в районе Станицы Луганской

Минск, 31 октября. Украинские власти должны выполнить пункт минских соглашений об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которая в эти дни проходит в Минске.

По его словам, разведение сил в районе Станицы Луганской согласовано на всех уровнях нормандского формата и закреплено в ряде договоренностей, поэтому Запад должен убедить украинские власти в необходимости отвода тяжелых вооружений.

«Речь идет о том, чтобы убедить Киев, и Запад здесь должен оказать нажим, начать реальное разведение сторон у Станицы Луганской», — сказал Грушко.

Он также добавил, что представители ОБСЕ неоднократно сообщали о наличии надлежащих условий для разведения сил у Станицы Луганской. При этом Луганская народная республика заявляла о готовности к отводу сил и вооружений, однако Киев саботировал этот процесс.