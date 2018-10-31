Орешкин объяснил рост России в рейтинге Doing Business

Москва, 31 октября. Благодаря улучшению регуляторной среды деятельности малых и средних предприятий Россия поднялась до 31-й позиции в рейтинге Doing Business-2019 с прошлогодней 35-й строчки. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что Россия будет и дальше расти в рейтинге Doing Business Международной финансовой корпорации (IFC) и Всемирного банка (ВБ).

«В Doing Business будем продолжать расти, я считаю, что задача на ближайшие годы — вхождение в топ-20, — отметил министр. — Это то, над чем предстоит работать, и задел под это уже во многом создан».

Орешкин добавил, что на административные процедуры уже влияют проведенные реформы.

Отметим, что в 2016 года РФ находилась на 40-й строчке рейтинга, а семь лет назад занимала 120-е место.

Напомним, ранее Орешкин сообщил, что правительство РФ находится в поиске возможных путей для «смягчения» роста цен на бензин в 2019 году.