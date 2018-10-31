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Россия и Бахрейн намерены объединить усилия в борьбе с терроризмом

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Россия и Бахрейн намерены объединить усилия в борьбе с терроризмом

Москва, 31 октября. Россия и Бахрейн намерены консолидировать усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремистской идеологией. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова и замглавы МИД Бахрейна Абдаллы бен Ахмед Аль Халифы.

Стороны в ходе встречи в российской столице обменялись мнениями касаемо обстановки на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, Йемене и зоне Персидского залива.

«Отмечена безальтернативность преодоления сохраняющихся в данном стратегически важном районе мира конфликтов и кризисов политико-дипломатическими методами, в четком соответствии с международным правом и Уставом ООН», — говорится в сообщении.

Дипломаты в том числе подняли вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений Москвы и Манамы и подтвердили совместную заинтересованность в поддержке регулярного политического диалога и наращивании взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. 

Россия и Бахрейн намерены объединить усилия в борьбе с терроризмом

Напомним, в конце августа текущего года замглавы МИД РФ провел переговоры с послом Бахрейна в Москве Ахмедом ас-Саати. В ходе встречи дипломаты обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива, а также урегулирование конфликта в Сирии. Во второй части встречи стороны обговорили вопросы развития двустороннего сотрудничества между Россией и Бахрейном.

Автор: Екатерина Кухарева
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