Россия и Бахрейн намерены объединить усилия в борьбе с терроризмом

Москва, 31 октября. Россия и Бахрейн намерены консолидировать усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремистской идеологией. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова и замглавы МИД Бахрейна Абдаллы бен Ахмед Аль Халифы.

Стороны в ходе встречи в российской столице обменялись мнениями касаемо обстановки на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, Йемене и зоне Персидского залива.

«Отмечена безальтернативность преодоления сохраняющихся в данном стратегически важном районе мира конфликтов и кризисов политико-дипломатическими методами, в четком соответствии с международным правом и Уставом ООН», — говорится в сообщении.

Дипломаты в том числе подняли вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений Москвы и Манамы и подтвердили совместную заинтересованность в поддержке регулярного политического диалога и наращивании взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Напомним, в конце августа текущего года замглавы МИД РФ провел переговоры с послом Бахрейна в Москве Ахмедом ас-Саати. В ходе встречи дипломаты обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива, а также урегулирование конфликта в Сирии. Во второй части встречи стороны обговорили вопросы развития двустороннего сотрудничества между Россией и Бахрейном.