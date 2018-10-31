Опубликовано видео с официантом, запустившим торт в лицо гостье

Москва, 31 октября. В одном из киевских ресторанов официант запустил торт в лицо гостье, устроившей скандал. В Сети появилось видео инцидента.

На кадрах видно, как посетительница на повышенных тонах высказывала претензии персоналу заведения. Возле столика стояли двое официантов. Спустя несколько минут один из них не выдержал и отправил торт прямо в лицо клиентке. Второй опрокинул блюдо на ее скандалившую подругу.

Потасовку засняли на видео очевидцы, находившиеся за соседним столиком. Сначала ролик был выложен в Instagram. Как отмечал автор поста, девушки с самого начала вели себя вызывающе, пытались привлечь к себе внимание и «выносили всем мозг». Из социальной сети видео было удалено, однако оно успело разойтись по другим каналам в Интернете.

Чем закончился инцидент в ресторане, неизвестно. Видео обрывается на том моменте, когда обе посетительницы вскочили с места, а официанты отошли от их столика.