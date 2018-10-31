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Стало известно, почему Конте отказался возглавить «Реал»

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Стало известно, почему Конте отказался возглавить «Реал»

Мадрид, 31 октября. Итальянский тренер Антонио Конте отказался возглавить мадридский «Реал». Конте рассчитывает отдохнуть от футбола до конца сезона, пишет издание Sky Sports.

По информации издания, только «правильный проект» может переубедить тренера. Кроме того Конте не разделяет планы, озвученные руководством «Реала», что также является одной из причин отказа. Отметим, что в июле Конте ушел с поста главного тренера лондонского «Челси».

Как пишет «Газета.ру», главный тренер мадридского футбольного клуба Хулен Лопетеги был отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности тренера «Реала» назначен Сантьяго Солари.

Автор: Регина Пак
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