Audi отзывает в России 670 автомобилей

Москва, 31 октября. Немецкий автопроизводитель компания Audi заявила об отзыве 670 единиц автомобилей в России. Сервисная компания коснется моделей A4, A5 и R8, которые были произведены с 2017 по 2018 год. Об этом сообщает официальный сайт Росстандарта.

Автомобили моделей A4 и A5 могут иметь неправильный момент затяжки винтов топливной рампы. Проблема зафиксирована на двигателях TFSI объемом 1,2 и 1,4-литра.

Спорткар R8 имеет более серьезный дефект. На 46 автомобилей, проданных в России с 2017 по 2018 год, может вытекать масло из коробки передач через патрубок вентиляции трансмиссии при езде с резкими маневрами.

Как сообщает сайт Росстандарта, все работы в рамках сервисной компании будут проводиться бесплатно.