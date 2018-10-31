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Audi отзывает в России 670 автомобилей

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Audi отзывает в России 670 автомобилей

Москва, 31 октября. Немецкий автопроизводитель компания Audi заявила об отзыве 670 единиц автомобилей в России. Сервисная компания коснется моделей A4, A5 и R8, которые были произведены с 2017 по 2018 год. Об этом сообщает официальный сайт Росстандарта.

Автомобили моделей A4 и A5 могут иметь неправильный момент затяжки винтов топливной рампы. Проблема зафиксирована на двигателях TFSI объемом 1,2 и 1,4-литра.

Audi отзывает в России 670 автомобилей

Спорткар R8 имеет более серьезный дефект. На 46 автомобилей, проданных в России с 2017 по 2018 год, может вытекать масло из коробки передач через патрубок вентиляции трансмиссии при езде с резкими маневрами.

Как сообщает сайт Росстандарта, все работы в рамках сервисной компании будут проводиться бесплатно.

Автор: Денис Коробейников
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