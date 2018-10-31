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Народный артист РФ Эдуард Митницкий скончался на 88-м году жизни

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Народный артист РФ Эдуард Митницкий скончался на 88-м году жизни

Киев, 31 октября. Режиссер и народный артист России Эдуард Митницкий скончался в возрасте 87 лет на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Киевского академического Театра драмы и комедии на берегу Днепра.

В Киевском академическом Театре драмы и комедии, основателем которого является Митницкий, выразили соболезнования друзьям и родным артиста. Причины смерти режиссера не называются.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с выдающимся мастером», — сказано в сообщении.

Митницкий родился в Киеве в 1931 году. С 1972 по 1975 годы был главным режиссером Киевского театра оперетты, а в 1978 основал собственный театр.

Среди известных работ режиссера спектакли «Украденное счастье», «Пять пудов любви», «Анна Каренина» и другие. Всего на счету Митницкого более 140 работ.

В 1988 году Митницкий получил звание народного артиста Украинской ССР, а в 2004 — народного артиста РФ.

Автор: Софья Куликова
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