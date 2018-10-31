Россия повысит доступность образования в РФ для иностранцев

Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин подписал Концепцию государственной миграционной политики РФ, одним из пунктов которой является повышение доступности российского образования для иностранных граждан. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

«Основными направлениями миграционной политики в области содействия свободному перемещению обучающихся, научных и педагогических работников являются повышение доступности образовательных услуг для иностранных граждан», — говорится в документе.

Для повышения доступности российского образования для иностранцев предусмотрено усовершенствование правил въезда и пребывания на территории РФ для иностранных граждан, получающих образование в России. Кроме того, предполагается расширение возможностей для приглашения зарубежных преподавателей.

Также согласно новой концепции будет облегчен въезд соотечественников на территорию РФ, проживающих за пределами страны. По словам Путина, Концепция призвана «разбюрократить» миграционную систему.