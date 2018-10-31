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Новости Сирии

Сирия: курды сообщили об уничтожении турецкого военного транспорта

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Сирия: курды сообщили об уничтожении турецкого военного транспорта

Дамаск, 31 октября. Вооруженная коалиция «Демократические силы Сирии» (SDF), костяк которой составляют отряды курдов, сообщила об уничтожении турецкого военного транспортного средства.

«Турецкая армия нарушила наши границы и обстреляла мирное население в районе города Кобани (Айн-аль-Араб). Наши войска ответили на нападение и уничтожили турецкий военный транспорт», — говорится в сообщении на сайте SDF.

Ранее, как сообщал канал Haber Turk, турецкие силы нанесли артиллерийский удар по позициям курдских формирований. Погибли четверо бойцов из «Отрядов народной самообороны» (YPG).

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что жители «серой зоны» на восточном берегу Евфрата в Сирии жалуются на репрессии со стороны SDF. 

Автор: Федор Веснин
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