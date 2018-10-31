Заявление редакции ФАН об атаках USCYBERCOM на российских журналистов

Москва, 31 октября. Федеральное агентство новостей обращается к государственным органам России с призывом обеспечить безопасность работы российских СМИ.

После запуска в США специальной операции так называемого киберкомандования Пентагона (United States Cyber Command, USCYBERCOM) на личную почту и телефоны российских журналистов стали поступать сообщения, текст которых вызывает возмущение.

«У России много проблем дома, вам не нужно вмешиваться в дела других народов, — пришло послание с почтовых адресов «Яндекса» (spasatel.rossii@yandex.ru). — Позаботьтесь о своих внутренних проблемах, прежде чем пытаться исправить мир. Помогите нам сказать всем, чтобы они перестали играть в игру».

Среди получателей этих писем оказался и генеральный директор ООО «ФАН» Евгений Зубарев. На его личную почту пришло аналогичное письмо на английском языке.

Редакция ФАН подчеркивает, что эти требования USCYBERCOM к российским журналистам являются вопиющей наглостью. Стоит отметить, что именно Соединенные Штаты оплачивают деятельность десятков организаций, которые действительно вмешиваются во внутренние дела других государств, в том числе и России. Попытки американских военных заставить российских журналистов замолчать противоречат не только российскому, но и международному (в том числе и американскому) праву.

Власти России, включая силовые структуры и общественные организации, должны отреагировать на эту попытку давления на российские СМИ. Редакция ФАН обращается к генпрокурору России Юрию Чайке, главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, главе Минюста РФ Александру Коновалову, а также представителям других структур, которые обеспечивают безопасную и независимую работу российской прессы. ФАН ждет реакции главы Союза журналистов Владимира Соловьева, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и других правозащитников. ФАН также рассчитывает на реакцию МИД РФ и обращения от его имени в соответствующие международные структуры.

Все атаки американских военнослужащих на российских журналистов должны получить немедленную публичную оценку и адекватный ответ. В противном случае страну ждет потеря независимой прессы, и как следствие, потеря государственного суверенитета.