Сон в офисе — испытано на себе: где лучше спать, всем ли разрешается и что думают власти о сиесте в России

Все больше компаний в России разрешают сотрудникам устраивать себе перерыв не только на обед, но и на сон: в офисах появляются специальные капсулы, гамаки, антресоли с матрасами и уголки за ширмой. При этом трудности с засыпанием в этом случае, похоже, не слишком актуальны. По результатам недавнего исследования «Альфастрахования», 57% российских офисных служащих время от времени засыпают на рабочем месте. Более трети опрошенных признались, что проваливаются в сон на рабочем месте днем или сразу после обеда, еще 19% засыпают ближе к вечеру, а 15% дремлют прямо на совещаниях.

Причины такой тяги к дневному сну на работе тоже называются самые разные: недосып, усталость, плохое самочувствие, смена часовых поясов после командировки и даже отсутствие срочных рабочих задач — от безделья клонит в сон 5% опрошенных. При этом в вопросах целесообразности организации спальных мест в офисе и правового статуса русской «сиесты» сегодня мнения расходятся.

Корреспондент Федеральное агентство новостей выяснила, где же лучше спать, всем ли разрешается пользоваться капсулами для сна и что думают российские власти о сиесте в России.

«В любой непонятной ситуации я ложусь спать»

Директор «Хайп-агентства №1» и основатель Российской ассоциации сна и отдыха трудящихся (РАДОСТ) Роман Масленников стал одним из авторов книги «Вся правда о дневном сне», вышедшей еще в 2013 году. В предисловии руководитель собственного PR-агентства признался, что ушел из наемных работников в предприниматели в том числе ради возможности спать днем, «без оглядки на непосредственное начальство». Сейчас Роман уже не занимается популяризацией дневного отдыха и делами ассоциации, но сам от своих принципов не отступился: спит прямо в кресле руководителя ежедневно, но недолго.

«Сплю часто вечером, где-то с шести до семи, рассказал Масленников в интервью ФАН. — Я в это время просто становлюсь злым, не знаю почему, у меня такие биологические часы. Поэтому я, чтобы не тревожить никого рядом, просто засыпаю. В любой непонятной ситуации я ложусь спать».

Любопытно, что неактивная в течение последних двух лет ассоциация РАДОСТ по-прежнему востребована: в мае этого года Масленникова, как ее представителя, пытались пригласить в Махачкалу. Глава Дагестанской школы управления Абдулхаким Маллаев предлагал привлечь эксперта по дневному сну для поддержки введения тихого часа для чиновников во время священного месяца Рамадан.

«Работа и умственные способности большей части работников госаппарата сами по себе не вызывают оптимизма, а в месяц поста организм еще больше ослабевает, — заявил Маллаев на представлении книги «Инновации в управлении». — Если лишить человека еще и дневного сна до обеда, дело может усугубиться».

Впрочем, эта идея законодательной поддержки пока не получила и даже была встречена критически. Поэтому, скорее всего, во время Рамадана-2019 дагестанским чиновникам вновь придется бодрствовать на работе и завидовать подчиненным Масленникова.

В его агентстве сон не является обязательной частью корпоративной культуры, но разрешен без ограничений. В офисе есть мягкие диваны, глубокие кресла, и никому нет дела до того, где и насколько ты — выражаясь словами Романа — «прикемаришь». Важен только результат и личная эффективность. А эти показатели, по словам предпринимателя, даже после 20-минутного сна многократно улучшаются.

«Это оздоравливает, приводит в тонус. Я совмещал дневной сон, например, сегодня с постановкой пиявок, и мне это тоже понравилось: эффект еще мощнее, голова яснеет, как стеклышко становится», — поделился впечатлениями Роман Масленников.

«Кровать в офисе» — такая схема не работает

Соавтор Масленникова по книге о дневном сне Виктор Ходанов вместе со своим партнером Алексеем Винокуровым с 2012 года снабжает российские фирмы специальными капсулами для сна. Сначала предприниматели, которые сегодня являются резидентами «Сколкова», возили капсулы из Америки, а после кризиса начали разрабатывать собственные устройства совместно с Институтом высшей нервной деятельности РАН и кафедрой психофизиологии Нижегородского государственного университета.

Перерыв на «инновационный» сон в такой капсуле испытала на себе корреспондент ФАН Анна Клименко.

Устройство с космическим дизайном предлагает офисным сотрудникам официально-деловую версию сна: без подушек и одеял, в кожаном кресле, на короткий промежуток, сопоставимый с прогулкой до ближайшей кофейни. Продолжительность отдыха — всего 20—30 минут. Здесь отправляться в объятия Морфея придется полулежа с приподнятыми примерно до уровня груди ногами — такое положение, по данным ученых, оптимально для засыпания и продуктивного отдыха.

Любопытно, что при этом, несмотря на непривычные условия, уже через полминуты после нахождения в капсуле начинает клонить в сон, даже если до этого таких мыслей не было. Чтобы начать переход в спящий режим, достаточно закрыть купол, надеть наушники и нажать кнопку включения.

«Стимуляция засыпания происходит с помощью вибрации и звука: специальными эффектами и шумами стимулируется появление тета-ритмов в коре головного мозга, — объясняет секрет убаюкивающего действия капсулы Ходанов, являющийся одним из руководителей компании-разработчика Energy Point. — Они соответствуют поверхностной фазе сна, в которой мозг очень активен и переключается с внешней деятельности на внутреннюю. Когнитивные возможности восстанавливаются именно в этот момент».

Перемешанный с фоновой музыкой шум кажется обывателю хаотичным набором звуков, хотя на самом деле это результат нескольких лет научных исследований. Через 20 минут капсула постепенно выводит уснувшего сотрудника из спящего состояния усиливающейся вибрацией и изменениями в треке. Много спать на работе вредно: есть риск «провалиться» в глубокую фазу сна, из которой сложнее вернуться в активное состояние.

В ближайшее время резиденты «Сколкова» выпустят новый тип капсулы со специальными датчиками: трек в наушниках спящего будет подстраиваться под параметры его дыхания и сердцебиения, регулируя оптимальный режим сна в индивидуальном порядке. Приступить к тестированиям первого пилотного образца разработчики обещают в середине 2019 года. Впрочем, и под стандартные треки уже сегодня засыпают программисты, дизайнеры, операторы call-центров и офисные сотрудники самых разных специализаций: компаний, занимающихся криптовалютами, натяжными потоками или монтажом освещения. Капсулы для сна установлены в офисах Google, «Северстали», «Транснефти», Сбербанка.

ФАН обратилось в одну из перечисленных компаний, чтобы узнать, помогают ли ее работникам капсулы для сна.

«Получив за короткое время полноценный отдых, сотрудник восстанавливает свои силы и работает с большей производительностью. Это особенно важно в условиях контактного центра (сменный график, небольшие перерывы, постоянное общение с клиентами). Любой сотрудник может отдохнуть в капсуле сна в перерывах или после окончания рабочего дня. Особой популярностью они пользуются у специалистов, работающих в ночные смены», — рассказали ФАН в Омском отделении Сбербанка, где находится одна из площадок единого распределенного контактного центра компании.

Есть интерес к инновационному формату организации сна на рабочем месте и в государственных органах, правда, каких конкретно, разработчики капсулы не рассказывают — таковы условия большинства договоров на поставку. В основном, заказы сосредоточены в Москве: капсула стоит недешево — 960 000 рублей. При этом многие фирмы предпочитают именно этот способ установке более экономичного дивана или кровати в офисе.

«Поставить в офисе кровать — эта схема часто не работает, потому что кровать ассоциируется со спальней. Это очень индивидуальное место: много вопросов, кто в ней спал еще, и так далее», — пояснил Виктор Ходанов.

Поэтому необходимо создать какое-то общедоступное место, где человек будет засыпать, подчеркнул он.

«Один из наших клиентов делал антресоли, куда можно было залезать и спать. Идея классная, на самом деле, но это, во-первых, неконтролируемый сон: человек засыпает и может проспать больше и проснуться с тяжелой головой. Во-вторых, это место часто захламляется — появляются какие-то бумажки, и им перестают пользоваться», — рассказал Ходанов.

По словам эксперта, ежегодно число заказов увеличивается примерно на четверть. С одной стороны, работодатели все больше внимания уделяют методам повышения эффективности сотрудников, с другой — сами работники все чаще задумываются о проблемах со здоровьем, которые могут быть вызваны хроническим недосыпанием.

Главное — привыкнуть к засыпанию в обстановке офиса: первое время это может стать препятствием для расслабления даже под действием специальных треков. Еще один фактор, который может помешать засыпанию, — наличие срочных незавершенных дел: нейтрализовать беспокойство по такому поводу иногда не под силу даже капсуле.

Корреспонденту ФАН полностью погрузиться в сон, кстати, тоже не удалось: видимо, сказалась непривычная обстановка прозрачных стен павильона в самом центре технопарка «Сколково», где была выставлена капсула.

Бухгалтер в гамак не ляжет

Впрочем, капсулы — не единственная форма организации сна для сотрудников в российских компаниях. У спальных мест в офисе Avito есть даже официальные наименования. Скажем, «Avito Яхта» состоит из похожих на корабельные каюты двухэтажных боксов, а в «Avito Village» спальные места обустроены на манер верхних полок в поезде.

В свою очередь, сотрудники «Яндекса» смотрят сны, лежа в гамаке, а посетители коворкинга Telegraph после напряженной работы могут отдохнуть в «Дремной» — похожей на шкаф-купе кабинке, которая полностью закрывает спящего от глаз соседей по офису выдвижной ширмой.

Обычные кресла-мешки, диваны и — главное — официальное одобрение руководства помогают расслабляться в течение рабочего дня сотрудникам компании-агрегатора образовательных курсов Courseburg, фирмы-разработчика облачных решений Parallels, маркетингового агентства Cleverra, российского офиса AliExpress. Причем последние практику «рабочего» сна позаимствовали у своих китайских коллег: в Поднебесной, как и в Японии, офисный отдых распространен намного больше, чем в России.

Впрочем, и в нашей стране это экзотичное для многих решение имеет солидную историю.

«Идея не новая: лет десять тому назад одна из компаний в Санкт-Петербурге официально объявила послеобеденный сон. Это был первый такой прецедент, это освещалось в СМИ, было много дискуссий. С тех пор подобная практика укореняется, но не масштабно: это по-прежнему точечные явления», — рассказала ФАН эксперт по тайм-менеджменту Марианна Лукашенко, вице-президент и заведующая кафедрой корпоративной культуры Московского финансово-промышленного университета «Синергия».

Особое отношение ко сну в рабочее время в Санкт-Петербурге проявлялось и позднее. Два года назад там открылась «Сонатория» — своеобразный хостел, где номера с кроватями и ночником сдаются не более чем на несколько часов, исключительно для перерыва на сон в комфортной обстановке. По информации бывших сотрудников проекта, он не работает уже больше года, хотя посетителей, желающих поспать в свой обеденный перерыв, было достаточно: развитию бизнеса помешала коммунальная авария, а затем и пожар.

По словам Лукашенко, сегодня тяга к дневному сну чаще всего распространена среди специалистов умственного труда, особенно в сфере IT-технологий.

«В одной компании официально гамаки развешаны. Опять же, в этих гамаках не приходит в голову лежать посреди дня бухгалтерам или менеджерам, а вот программисты — пожалуйста, могут там лечь и поспать. При стартапах это довольно часто встречается — там же, как правило, 15-часовой рабочий день. На этапе бизнес-старта достаточно распространена ситуация хаоса, когда все занимаются всем подряд и когда рабочего времени, в его классическом понимании, просто не существует. То есть люди работают в потоке», — рассказала Лукашенко.

При этом, по словам эксперта по корпоративной культуре, есть немало случаев, когда релакс в рабочее время не только неуместен, но может быть даже вреден.

«Это во вред, когда наносит ущерб бизнес-процессу как таковому, когда мешает клиенту. Клиент не понимает, что происходит: не берутся трубки, нет никакой реакции по электронной почте. Эта «диверсия» должна быть узаконена — определены правила игры, четко регламентированы либо часы приема, либо часы коммуникации, если это партнеры, либо часы подписи документов, если это какие-то внутренние коммуникации», — говорит эксперт.

Лукашенко также обратила внимание на то, что практика дневного сна не слишком уместна и в компаниях, где часть сотрудников, в силу специфики своих должностных обязанностей, имеет возможность подремать, а другая часть лишена такой роскоши. По мнению эксперта, сон в офисе при неумелом внедрении может стать источником неблагоприятного влияния на атмосферу в коллективе и даже конфликтов между коллегами. Вице-президент университета «Синергия» призналась, что у них такой практики нет.

Выгода — 1,89 млн руб. за год

Специалисты кафедры «Медицина сна» Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова с помощью капсул для сна исследовали эффективность отдыха в рабочее время на базе диспетчерского аппарата ГУП «Мосгортранс». После 20-минутного послеобеденного погружения в объятия Морфея сонливость сотрудников диспетчерского аппарата снизилась на 18,9%, а производительность увеличилась на 34%.

Разработчики самой капсулы перевели эти данные в рубли, сделав эффект от дневного сна еще более осязаемым.

«Средняя зарплата в РФ на начало 2018 года — 39 017 руб. в месяц, по данным Росстата. Если сотрудник работает «в ноль», то есть окупает сам себя, то в день он приносит компании 1858 рублей. Тогда прирост производительности сотрудника на 34% благодаря 20-минутному сну составляет 631 руб. в сутки — это можно назвать дополнительным доходом компании», — делятся воодушевляющими расчетами инноваторы из «Сколкова».

Если капсулой воспользовались 12 человек за день (по 20 минут каждый), то дополнительный доход компании составит 7572 руб. в сутки. Итого за год, при графике 5/2 и 250 рабочих днях в году, выгода от капсулы составляет 1,89 млн руб., добавляют они.

Между тем, представители власти не спешат распространять «сонные» начинания и тем более регламентировать их на уровне нормативных актов. Дневной сон исследуется сразу несколькими медицинскими научными институтами и пока не вызывает интереса у подведомственного Министерству труда и социальной защиты РФ «ВНИИ труда».

«К сожалению, мы не проводим исследований по этому вопросу и поэтому не можем дать объективный и обоснованный комментарий», — признались ФАН в научно-исследовательском институте.

В самом Министерстве труда Федеральному агентству новостей подтвердили отсутствие каких-либо аналитических материалов на эту тему.

«В соответствии с трудовым законодательством, данный вопрос может регулироваться правилами внутреннего распорядка у конкретного работодателя», — сообщили ФАН в ведомстве.

Между тем, в комитете по труду и социальной политике Государственной думы РФ такие начинания предпринимателей поддержали.

«Если работодатель настолько ценит своих сотрудников, что идет людям навстречу и создает для них дополнительные удобства, то это говорит только о его мудрости. Но пока не для всех профессий это применимо», — прокомментировал для ФАН вопрос сна в рабочее время член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов.

Депутат добавил, что такая практика для российской действительности пока остается экзотикой. Куда более актуальной Вострецов считает проблему несоблюдения работодателями даже элементарных позиций, закрепленных в Трудовом кодексе РФ, когда работникам становится уже не до сна.

Мнение депутата совпало и с позицией большинства экспертов и предпринимателей: спать на работе можно и иногда даже нужно, главное при организации спального места — продумать не только переход в спящий режим, но и своевременный выход из него обратно в активный.