Быть частью Русского мира не только честь, но и испытание — глава РПСЦ

VI Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, проходит в Москве. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, основной темой двухдневного мероприятия стала «Россия и соотечественники: новые вызовы и новые рубежи». Главным событием конгресса стало выступление президента Российской Федерации Владимира Путина.

Также в ходе встречи с докладом к собравшимся обратился глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий.

«Уважаемые друзья и коллеги, дорогие братья и сестры! В столь непростой для нашей отчизны период, когда так стремительно набирает обороты антироссийская истерия, идущая со стороны некоторых западных стран, а разговоры о подготовке к войне уже вышли на уровень российского МИДа, отвечающего на выпады наших американских визави, весьма отрадно видеть всех вас здесь, в Москве», — обратился он к собравшимся.

По мнению владыки митрополита, «именно сейчас, в момент нарастания очередного витка международной напряженности, нам очень важно увидеть друг друга, почувствовать взаимную поддержку, ощутить вековую связь».

«И мы, живущие в России, и вы, волею судеб оказавшиеся за ее пределами, как и в прошлые периоды исторических испытаний, — все мы должны помнить, что у нас общее отечество. И что бы ни произошло, мы не оставим друг друга», — сказал докладчик.

Глава РПСЦ подчеркнул, что старообрядцы острее многих других за последние три столетия осознали, что значит оказаться за пределами своей отчизны, что есть жизнь вне России.

«В непростые периоды нашей истории, когда староверы подвергались гонениям в своем собственном государстве, мы научились не просто выживать за его пределами, но и хранить, и бережно передавать из поколения в поколение свою традицию — традицию православной веры, полученную нами от наших отцов. В этом наша сила», — уверен он.

Митрополит Корнилий отметил также, что «быть частью Русского мира — это не только честь, но и испытание».

«Однако именно эта принадлежность и позволяет нам сохраниться и выжить, — заявил он. — И пусть вы порой находитесь далеко за пределами России, всех нас объединяют общие корни, у нас общая вера и общая история».

Лидер старообрядцев также отметил: самое важное — это не забывать, что у нас есть общее отечество, дающее нам силы, где бы мы ни находились, какие бы испытания ни переживали.

«Всегда важно помнить, что мы русский народ, мы часть Русского мира — и поэтому с нами бог. Помнить, чтобы выжить. Помнить, чтобы спастись», — заявил он.

Завершая свое выступление, митрополит Корнилий пожелал участникам мероприятия плодотворной работы во имя нашего общего великого Отечества.

Конгресс начал свою работу сегодня, 31 октября 2018 года, и завершится 1 ноября. В его работе принимают участие представители традиционных религиозных конфессий, общественности, представители ведущих СМИ, а также высокопоставленные госчиновники.

В частности, мероприятие посетили руководитель МИД РФ Сергей Лавров, председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, глава министерства образования РФ Ольга Васильева, депутат Госдумы Петр Толстой, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и другие.