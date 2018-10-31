Эксперты рассказали об изменении цен на бензин в начале 2019 года

Москва, 31 октября. По прогнозам экспертов, в начале года в России цены на бензин могут вырасти сразу на 7 рублей за литр, передает корреспондент Федерального агентства новостей с круглого стола в пресс-центре ТАСС.

В пресс-центре ТАСС проходит круглый стол по обсуждению повышения цен на бензин. С 1 января сразу три показателя ударят по нефтяникам: увеличение НДПИ (налог на добычу сырья), рост НДС на 2% и введение новой акцизы. Зависимость введения показателя по отношению к повышению цены на бензин будет ровняться: НДС — плюс 50 копеек, НДПИ — плюс 1 рубль, акциз — плюс 5,5 рубля.

29 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратился к нефтяникам с просьбой урегулировать и сдержать рост цен на национальном рынке. В противном случае, правительство введет запретительные пошлины на экспорт, практически ставя перед нефтяным бизнесом ультиматум, призывая бизнесменов к альтруизму.

В настоящее время, по словам гендиректора компании «ИнфоТЕК-Терминал» Рустама Танкаева, за каждый литр бензина внутри страны компании работают в убыток — минус 2 рубля с каждого литра, плюс 11 рублей за продажу за рубежом. Таким образом, прибыль составляет только 9 рублей.

«В этой ситуации, в ситуации роста НДС, НДПИ, вводить новые акцизы было невозможно, пытаться договориться с компаниями, чтобы они держали цены — бесперспективно, кто захочет работать в убыток?» — считает Танкаев.

Эксперты выразили мнение, что помимо закономерного роста цен на товары и услуги может произойти закрытие небольших компаний, которые, например, торгуют только на национальном рынке. В связи с этим специалисты считают хорошей идеей ввести квоту на экспорт.