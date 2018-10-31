«Герой криминальной хроники»: адвокат рассказал, кто стоит за избиением Гуфа

Москва, 31 октября. К избиению рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, причастен долларовый миллиардер, который уже становился героем криминальной хроники, рассказал адвокат исполнителя Сергей Жорин.

По словам защитника, материалы дела переданы из отдела МВД России по Таганскому району участковому, однако о возбуждении уголовного дела пока не сообщается. В связи с этим Жорин инициировал собственное адвокатское расследование и пришел к выводу, что к избиению Гуфа причастен известный российский бизнесмен.

Как утверждает юрист, долларовый миллиардер, имя которого он не собирается называть до возбуждения дела, владеет компаниями, которые «у всех на слуху и рекламируются по радио и телевидению». Как сообщил Жорин, в тот вечер, когда Гуфа избили в столичном клубе «Бункер», предприниматель организовал вечеринку своему сыну, и именно его люди, уверен адвокат, после концерта избили рэпера в гримерной комнате.

«Одно могу сказать точно: он уже становился героем криминальной хроники», — цитирует Жорина KP.Ru.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, вызов по факту нанесения телесных повреждений поступил в отдел МВД по Таганскому району Москвы около 01.00 ночи в воскресенье, 28 октября. Сотрудники полиции оперативно выехали на место происшествия, где Долматов сообщил правоохранителям о том, что неизвестный в клубе «Бункер» нанес ему удары в голову. Позднее стало известно также о двух сломанных ребрах. При этом от вызова скорой помощи исполнитель отказался.