Мы разные, но мы граждане одной страны: День народного единства в петербургской семье

Север Петербурга. Красивая ухоженная молодая дама, одетая согласно мусульманской традиции, но с совершенно славянской внешностью, везет в коляске девочку. Рядом идет мальчик со школьным рюкзаком. Отведя дочку в детский сад и проводив сына в школу, женщина отправляется на работу — в ближайшую сетевую аптеку. Белый халат не очень вяжется с повязанным по-мусульмански платком, но покупателей это не смущает. «Русскую мусульманку» Екатерину пенсионеры — основные посетители аптеки — знают и любят.

Когда смена закончилась, Катя согласилась ответить на несколько вопросов корреспондента Федерального агентства новостей.

По ее словам, ей 28 лет, она петербурженка в третьем поколении, десять лет назад вышла замуж за мужчину старше себя, приехавшего из одного из российских регионов с преобладающим мусульманским населением.

«Мужа я очень люблю, — говорит Катя. — Замуж выходила совсем молодой, опыта еще не было. Подруги, да и мама отговаривали, говорили, что мы слишком разные. Но я рискнула и не прогадала».

По словам Екатерины, муж ее любит и уважает. Много времени проводит с детьми, материально семья тоже живет неплохо, есть квартира, при этом работать ей муж не запрещает.

«Я сначала немного завидовала подружкам, что они и юбки короткие носят, и в клубы на вечеринки бегают, но потом перестала — многие из них уже по два раза развелись, а у меня, слава богу, в семье все хорошо», — рассказала она.

«А как вы решили религиозный вопрос?» — осторожно спросил корреспондент ФАН.

«Вера — дело интимное, не буду на этот счет распространяться, — ответила Катя. — Но, хочу сказать, мама меня поняла, хотя сначала была не в восторге. У нее с моим мужем прекрасные отношения, и с внуками она много общается. Родители мужа меня тоже приняли как родную. Мы ездим к ним примерно раз в два года, и нас там встречают как самых дорогих гостей. Свекровь меня многому научила — и как готовить национальные блюда, и как вести дом, и как с мужем не ссориться по пустякам».

«А как в школе, в детском саду — нет ли у детей проблем?» — спросил журналист.

«Нет, что вы, мои дети умеют за себя постоять, но при этом хорошо воспитаны и знают, что такое дисциплина. Никаких особых проблем нет. А что касается косых взглядов, которые чаще не в их, а мою сторону, то, знаете, моя мама в таких случаях говорит: на каждый чих не наздравствуешься», — с улыбкой сказала Екатерина.

На работе, по словам Кати, у нее тоже все складывается хорошо.