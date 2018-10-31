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КДК РФС проведет дополнительное расследование по игре «Рубин» — «Спартак»

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КДК РФС проведет дополнительное расследование по игре «Рубин» — «Спартак»

Москва, 31 октября. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза проведет разбирательство по матчу 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и столичным «Спартаком». Об этом в среду сообщил руководитель КДК РФС Артур Григорьянц.

Он отметил, что во время онлайн-трансляции встречи был виден дым от пиротехники. Также, по его словам, футбольные болельщики выкрикивали нецензурные выражения, но по неясным причинам в рапорте делегата матча это не зафиксировано.

Напомним, встреча между «Рубином» и «Спартаком» состоялась в прошедший понедельник в Казани. Поединок окончился ничейным счетом — 1:1. Казанцы сумели избежать поражения в окончании встречи.

Автор: Алексей Громов
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