Старые гаджеты Apple заметно прибавили в цене после презентации новинок

Москва, 31 октября. Компания Apple представила новые MacBook Air, Mac Mini и iPad Pro — предыдущие модели «яблочной» техники после презентации прибавили в цене.

Например, MacBook с 12-дюймовым экраном и процессором Intel Core и 256 гигабайтами памяти подорожал на 15 тысяч рублей, его более продвинутая версия — на 17 тысяч, она теперь стоит 134 тысячи рублей.

Все модели MacBook Pro также прибавили в цене в диапазоне от 8 до 15 тысяч рублей. Безрамочный iPad Pro теперь стоит 54 тысячи рублей, до выхода новинок от Apple его можно было купить за 54 тысячи.

Напомним, накануне глава компании Apple Тим Кук представил новые «яблочные» гаджеты, в том числе и легкий ноутбук с Touch ID и камерой FaceTime HD.