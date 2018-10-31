Бабушка архангельского подрывника рассказала, почему внук мог устроить теракт

Архангельск, 31 октября. Бабушка 17-летнего студента политехнического колледжа, который устроил взрыв у здания УФСБ в Архангельске, рассказала, что внук был скромным и воспитанным, причину такого поступка пенсионерка видит в зомбировании Интернетом.

«Мы не так давно с ним общались. Ничего не предвещало. Интернет, скорее всего, стал причиной. Какое-то зомбирование», — рассказала родственница в комментарии KP.RU.

Однокурсники рассказали, что юноша увлекался анархизмом. О радикальных интересах внука пенсионерка не знала. По словам женщины, у парня не было друзей, свободное время он проводил дома, за компьютером. При этом всегда был вежливым, не пил и не курил, рассказала бабушка.

Напомним, в среду у здания УФСБ прогремел взрыв. Как установили следователи, подрыв устроил студент архангельского политехнического техникума. В результате взрыва погиб один человек и еще двое, мужчина и женщина, пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.