Иракское ополчение усиливает присутствие на границе с Сирией из-за ИГ

Багдад, 31 октября. 20 тысяч бойцов иракского военизированного ополчения «Хашд аш-Шааби» было переброшено на ирако-сирийскую границу для ее укрепления. По информации телеканала «Рудау», это связано с активизацией боевиков ИГ1, которые захватили несколько сирийских деревень.

«20 тысяч бойцов «Хашд аш-Шааби» были размещены на границе Ирака и Сирии, после того, как несколько сирийских деревень были захвачены ИГ», — сообщает «Рудау» со ссылкой на ополчение.

Ранее сирийский телеканал Al Mayadeen сообщил, что бойцы «Хашд аш-Шааби» уничтожили нескольких главарей ИГ, ответственных за атаку на «Силы демократической Сирии» (СДС) в Сирии.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.