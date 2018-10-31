Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Иракское ополчение усиливает присутствие на границе с Сирией из-за ИГ

62
0 Оставить комментарий

Иракское ополчение усиливает присутствие на границе с Сирией из-за ИГ

Багдад, 31 октября. 20 тысяч бойцов иракского военизированного ополчения «Хашд аш-Шааби» было переброшено на ирако-сирийскую границу для ее укрепления. По информации телеканала «Рудау», это связано с активизацией боевиков ИГ1, которые захватили несколько сирийских деревень.

«20 тысяч бойцов «Хашд аш-Шааби» были размещены на границе Ирака и Сирии, после того, как несколько сирийских деревень были захвачены ИГ», — сообщает  «Рудау» со ссылкой на ополчение.

Ранее сирийский телеканал Al Mayadeen сообщил, что бойцы «Хашд аш-Шааби» уничтожили нескольких главарей ИГ, ответственных за атаку на «Силы демократической Сирии» (СДС) в Сирии.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое