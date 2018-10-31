Минобороны РФ рассказало, что США открыто готовят боевиков в лагере «Эр-Рукбан»

Москва, 31 октября. В лагере беженцев «Эр-Рукбан» сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, американские военные ведут подготовку вооруженных подразделений из числа мирных жителей в непосредственной близости от лагеря «Эр-Рукбан». Конашенков подчеркнул, что телеканал NBC показывал сюжет, в котором американский генерал Волкер инструктировал боевиков недалеко от лагеря беженцев в Эт-Танфе. По словам Конашенкова, из-за зоны, подконтрольной США, на сирийские населенные пункты продолжают нападать банды боевиков.

Официальный представитель Минобороны РФ также подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон в очередной раз не смог отправить гуманитарный груз из-за угрозы нападения боевиков внутри 55-километровой зоны, которую контролируют американские военные. По его словам, гуманитарная катастрофа в Эт-Танфе не первый год поддерживается США.