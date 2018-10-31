Москва, 31 октября. Ситуация, которая в настоящее время складывается в сирийской Ракке, может привести к восстановлению деятельности террористических группировок, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он напомнил, что в ходе вооруженного конфликта Ракка почти полностью была стерта с лица земли. Сегодня, по словам Конашенкова, обстановка в городе, который находится под контролем коалиции и вооруженных формирований США, не изменилась.

«Под руинами зданий и сегодня остаются тысячи тел погибших горожан, которые разлагаются и отравляют водоносные слои почвы. В городе не работает водопровод, нет электричества, не проведено разминирование, не работают магазины, больницы и аптеки», — констатировал Конашенков.

Официальный представитель Минобороны РФ добавил, что сегодня добраться в Ракку цивилизованным маршрутом невозможно, а журналисты могут попасть в город только нелегально.

«В этом городе, как и в других подконтрольных коалиции районах, процветает безвластие, голод и разруха, что, безусловно, является питательной средой для восстановления деятельности террористических группировок», — резюмировал генерал-майор.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Ракка долгое время оставалась оплотом запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1, затем город перешел под контроль союзных США арабо-курдским отрядам «Сирийских демократических сил».

Основные силы ИГ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных. В настоящее время в САР продолжается борьба с отдельными очагами незаконных вооруженных формирований. Ранее сообщалось, что боевики разграбили музей в Ракке и вывезли из него свыше 4,5 тысячи экспонатов.

1 Организация запрещена на территории РФ.