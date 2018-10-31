Москва, 31 октября. Мирная жизнь налаживается на юго-западе Сирии благодаря выводу незаконных вооруженных формирований и ликвидации группировок террористической организации «Исламское государство»1, запрещенной в России, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, на юго-западе республики начинает процветать мирная жизнь, возвращаются беженцы и восстанавливается международное автомобильное сообщение. Это стало возможным благодаря выводу вооруженных бандформирований в Идлибскую зону деэскалации и ликвидации боевиков «Исламского государства» в районе Голанских высот.

Российская военная полиция помогает обеспечить безопасность мирных жителей и поддерживать правопорядкок, а также занимается патрулированием восстановленной линии разграничения в районе Голанских высот.

«В интересах полномасштабного возобновления деятельности миссии ООН на Голанах российские военнослужащие ведут мониторинг обстановки на шести расположенных вдоль линии разъединения сторон наблюдательных постах», — добавил Конашенков.

В министерстве обороны отметили, что ООН не зафиксировала ни одного нарушения в районе Голанских высот с момента восстановления миссии. И это, по словам Конашенкова, происходит благодаря действиям российских военных.

Напомним, Израиль в ходе войны в 1967 году захватил принадлежащие Сирии Голанские высоты. Тель-Авив в одностороннем порядке заявил о своем суверенитете над Голанскими высотами в 1981 году, их действия были осуждены ООН.

По окончанию войны в 1974 году было подписано соглашение, согласно которому предполагалось создание демилитаризованной зоны, мониторингом которой занималась миссия ООН. Миротворцы ООН покинули эту зону, когда начался конфликт в Сирии. Процесс восстановления постов ООН в демилитаризированной зоне начнется со следующего года. Российские военные обеспечивают безопасность миссии ООН в районе Голанских высот во время патрулирования зоны.

1 Организация запрещена на территории РФ.