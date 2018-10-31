«Мужики, так нельзя работать»: Рогозин пригрозил лишить подчиненных премий

Москва, 31 октября. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин устроил разнос своим подчиненным, пригрозив лишить их премий.

Как стало известно, на видео, которое публикует РИА Новости, идет совещание, посвященное «Союзам». Мероприятие состоялось на прошлой неделе. Более подробные детали участники встречи раскрыть отказались.

На видео Рогозин критикует подчиненных, которые потратили время на «какие-то сменки-пересменки и так далее».

«Слушайте, мужики, так нельзя работать — три месяца ушло на перемигивание, — обращается к присутствующим глава Роскосмоса. — Товарищи, я вам запрещаю заниматься перепиской — будете работать в режиме драфтинга, значит, должны будут приезжать на совещание исключительно уполномоченные представители генерального директора, либо генеральный директор, раз».

Вторым пунктом он потребовал приезжать на совещания уже с проработанной позицией. Третьим требованием он ввел право вносить изменения в ход совещания.

«Вы уже и так профукали время, вы что? — задал риторический вопрос Рогозин. — Никаких денег, переносить на следующий год не будем. Если узнаю, что кто-то там накосячил, то лишу всех премий со всеми вытекающими».

Напомним, 11 октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. С счастью, космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.