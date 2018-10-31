Москва, 31 октября. На всю территорию Сирии, находящуюся под контролем законного сирийского правительства, возвращается мирная жизнь, отметил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Восстанавливаются жилые микрорайоны, открываются школы и больницы, ремонтируются дороги, энергосети, система водоснабжения, заработали промышленные предприятия», — добавил он во время брифинга.

При этом официальный представитель оборонного ведомства обратил внимание на то, что совсем недавно более 50 представителей ведущих зарубежных изданий, в том числе из США, Великобритании, Франции и Германии, проехали через всю Сирию с юга на север на гражданских автобусах и своими глазами убедились в том, что страна восстанавливается после боевых действий, а населенные пункты возвращаются к мирной жизни.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время практически вся территория государства освобождена от контроля незаконных бандформирований. Российская сторона помогает Сирии бороться с терроризмом с 2015 года по просьбе президента Сирии Башара Асада, а также содействует в вопросах восстановления инфраструктуры и создания условий для возвращения сирийских беженцев в свои дома.

Ранее на брифинге представитель российского министерства сообщил о том, что боевики готовят постановочные провокации с применением химоружия в разных регионах Сирии.