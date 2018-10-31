Вопросы донорства обсудят на конференции по трансфузиологии в Подмосковье

Москва, 31 октября. Международная конференция специалистов-трансфузиологов пройдет в Московской области с 1 по 3 ноября на базе МОНИКИ имени Владимирского. Об этом заявил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев.

«Участники мероприятия обсудят основные вопросы, связанные с переливанием крови, донорством крови, развитием Службы крови в регионах, вопросы клеточный медицины на современном этапе», — сказал Матвеев.

Участие в конференции примут как российские, так и зарубежные специалисты. По словам Матвеева, переливание крови на сегодняшний день является спасением для тысяч людей. Донорство обладает широкой сферой применения – от онкологии до общей хирургии. Министр отметил, что подобные конференции позволяют специалистам обмениваться опытом и решать насущные вопросы. Об этом сообщает телеканал «360».

Как сообщил Матвеев, с начала 2018 года в Подмосковье было заготовлено более 40 тысяч литров донорской крови, а общее число доноров превысило 37 тысяч.