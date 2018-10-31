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МО РФ: Поставка С-300 в Сирию завершена, «горячим головам» стоит воздержаться от провокаций

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МО РФ: Поставка С-300 в Сирию завершена, «горячим головам» стоит воздержаться от провокаций

Москва, 31 октября. Официальный представитель министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков сообщил о завершении поставок Сирии современных российских средств ПВО: комплектов автоматизированной системы управления силами и средствами противовоздушной обороны «Поляна Д-4» и зенитных ракетных комплексов С-300. По его словам, это повысит уровень безопасности российских военнослужащих, полетов авиации и защиты объектов на сирийской территории.

Как отметил Конашенков, сейчас российские советники подготавливают военных сирийской армии к  боевой работе на данных средствах ПВО.

«Горячим головам» целесообразно адекватно оценивать сложившуюся обстановку в регионе и воздержаться от провокационных действий на территории Сирийской Арабской Республики», — добавил он.

Решение поставить в Сирию ЗРК С-300 было принято Москвой после того, как сирийские зенитчики по ошибке сбили российский Ил-20, пытаясь поразить израильский истребитель. Во избежание повторения подобных трагедий Россия передала Дамаску более современные средства ПВО.

Автор: Тимур Румянцев
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