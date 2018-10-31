Сирия: жители Алеппо сообщили о подготовке боевиками новой провокации

Москва, 31 октября. Боевики готовят постановочные провокации с применением химоружия в разных регионах Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Буквально вчера от жителей провинции Алеппо поступила информация о подготовке боевиками очередной такой акции», — сказал Конашенков.

По его словам, в населенные пункты Алеппо прибыли представители «Белых касок» с профессиональным видеооборудованием. Кроме того, по сообщениям местных жителей, в регион были доставлены емкости с отравляющими веществами. Предположительно, в них находится хлор.

Конашенков также отметил, что российские специалисты внимательно отслеживают ситуацию. На российские посты недалеко от демилитаризованной зоны в провинции Идлиб переброшены шесть специальных машин радиационной, химической и биологической разведки.

Ранее Игорь Конашенков отметил, что, несмотря на общую нормализацию обстановки в идлибской зоне деэскалации, боевики террористических группировок не оставляют своих попыток дестабилизировать ее.