Вундерваффе для детского сада: эксперт посмеялся над «новейшим» минометом Украины

Москва, 31 октября. На Украине состоялись испытания 120-мм мобильного минометного комплекса «Барс-8ММК» собственного производства, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины. Отмечается, что за испытаниями наблюдал лично секретарь СНБО Александр Турчинов.

«Слушать заявления первых украинских лиц на тему «вундерваффе» — это развлечение уже даже не для школьников, а для детского сада, — посмеялся над сообщением СНБО военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин в интервью Федеральному агентству новостей. — 120 миллиметров — это не та система, которая может что-то серьезное решить в бою».

Поэтому что там придумала Украина и по какому поводу, Россию не должно особо волновать, добавил эксперт.

«Наверняка это какая-то очередная модернизация. Очевидно, за основу все равно взят советский 120-мм миномет 2Б11, который был создан еще в годы Великой Отечественной войны, — пояснил Шурыгин. — А уже какой там навес на него можно сделать — вопрос открытый».

По сути, «новейшая украинская разработка» — это все еще советское оружие, а уж какие прицелы и вычислители на него навесили, это дело десятое, отметил собеседник ФАН.

«Я за свою жизнь перевидал полтора десятка подобных вариантов: начиная от установленных в ГАЗ-66 чеченских 120-мм и заканчивая сербскими и какими угодно. И все они претендовали на новизну и уникальность», — подытожил военный эксперт.

«Новейший» украинский миномет «Барс-8ММК» представляет собой советский миномет на шасси пикапа Dodge Ram, «облагороженный» украинским дизайном и испанской системой наведения.

Стоит добавить, что этот миномет презентовался на Украине еще в 2016 году. Это не помешало год назад анонсировать его на киевской выставке «Зброя та безпека — 2017» («Оружие и безопасность». — Прим. ред.) фразой «впервые представляется».