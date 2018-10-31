Торпедируют все, что связано с РФ: почему ООН мешает Москве помогать ЦАР

Россия и Центральноафриканская Республика прикладывают много усилий для реформирования сектора безопасности ЦАР. Это необходимо для наведения порядка в стране, для примирения враждующих сторон и для восстановления государственной власти на всей территории ЦАР (сейчас это, увы, далеко не так).

В связи с этим президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера обратился к России с просьбой помочь укрепить национальные вооруженные силы и органы безопасности. В ответ на эту просьбу Москва оказала Банги (столица ЦАР) военно-техническую помощь. Это было сделано, как подчеркивают в МИД РФ, в строгом соответствии с требованиями санкционного режима Совбеза ООН.

На этом фоне по меньшей мере странно выглядит решение Совбеза ООН отклонить просьбу Москвы на поставку в ЦАР дополнительной партии из 900 пистолетов, 5200 штурмовых винтовок, 140 снайперских винтовок, 840 пулеметов Калашникова, 270 гранатометов и 20 зенитных орудий. СБ ООН отказался предоставить соответствующее разрешение, позволив Москве осуществить поставку правительству ЦАР только легкого оружия, и то в порядке исключения.

На вопрос о причинах отказа вразумительного ответа получено так и не было, подчеркивают в Москве.

При этом основная часть российского оружия, ранее поставленного в ЦАР, была роздана правительственным структурам: военнослужащим военных сил (FACA) и жандармам, которые прошли обучение у специальной миссии Европейского Союза (EUTM) и российских инструкторов.

Внешние силы, используя структуры ООН, похоже, намеренно и сознательно подрывают процесс восстановления армии и государственной власти в Центральноафриканской Республике, считает военный эксперт Андрей Кошкин.

«К сожалению, на сегодняшний день Организация Объединенных Наций, которая должна служить мировой площадкой, стремящейся создавать условия для повышения стабильности и безопасности в наиболее сложных точках планеты, торпедирует все, что связано с Россией, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это тенденция, очень давняя и очень тревожная, как мы видим, добралась и до Центральноафриканской Республики. Есть серьезные политические силы, которые изо всех сил пытаются раскачать там ситуацию, и усилия России по наведению в ЦАР порядка им как нож в сердце».

По словам Кошкина, российские специалисты успешно действуют в ЦАР, помогая местным властям в борьбе с криминалитетом и незаконными вооруженными формированиями, вплоть до террористических группировок.

«И тут, как по заказу, кое-кто начинает не просто торпедировать наши усилия, но порой даже извращать, доходя до явных политических провокаций. Приходится констатировать, что в этой ситуации ООН больше заботится о соблюдении режима изживших себя санкций, чем о стабилизации ситуации в странах, которые в этом нуждаются», — констатировал Андрей Кошкин.

Ранее в МИД РФ отметили, что «некоторые страны испытывают определенную ревность» в связи с подключением Москвы к процессу урегулирования в ЦАР. При этом используются надуманные предлоги для торможения в СБ ООН российской заявки на продолжение поставок Банги продукции военного назначения.

«Выражаем надежду, что США пересмотрят свои подходы, препятствующие согласованию российской заявки в комитете Совбеза ООН 2127 по вопросу поставки второй партии продукции военного назначения в ЦАР» — говорится в заявлении МИД РФ.

Гражданская война в ЦАР началась в 2013 году, когда мусульманская группировка «Селека» захватила столицу страны Банги, свергнув президента Франсуа Бозизе. Это привело к партизанскому движению и масштабному гуманитарному кризису. Жертвами конфликта, по данным ООН, стали более шести тысяч человек.