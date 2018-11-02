Дамаск, 2 ноября. Мастерские продолжают свои усилия по восстановлению стадиона Хамдания в сирийской провинции Алеппо, передает специальный корреспондент Федеральное агентство новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В ходе военного конфликта этот стадион серьезно пострадал — снарядами боевиков в нем были проделаны дыры. В данный момент работы по реабилитации стадиона завершены на 70%.

Многочисленные усилия, связанные с ремонтом стадиона Хамдания, необходимы в первую очередь для развития спорта в сирийской провинции Алеппо.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Стоит отметить, что в данный момент по всей территории Сирии активно проводятся футбольный матчи. Это в первую очередь свидетельствует о том, что уход террористических организаций из региона позволил людям почувствовать себя в безопасности и вернуться к нормальной жизни.

Так, Федеральное агентство новостей сообщало, что в середине октября футбольный клуб сирийского города Бреги провел официальный матч с командой города Баас.

Несмотря на многолетнюю оккупацию боевиков, спортивной команде Бреги удалось показать хорошую игру и достойно принять чужую команду.

Напомним, что в данный момент сирийские власти активно восстанавливают провинцию Алеппо, пострадавшую от рук боевиков. Ремонтируются объекты инфраструктуры, автомобильные трассы, водопроводы, канализации, электрические линии передач. Сами жители заново выстраивают свои дома, убирают мусор с улиц и садят новые деревья. Команды волонтеров занимаются восстановлением школ и больниц. Все это необходимо для привлечения вынужденных сирийских переселенцев, которые покинули свои дома из-за атаки боевиков. Их возвращение позволит оживить опустевший город, восстановить его экономику и производительность.