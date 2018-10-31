«НАТО оккупирует Черное море»: поляк пригрозил Москве последствиями за «унижение» Украины

Москва, 31 октября. Польский политолог и журналист Якуб Корейба выразил уверенность, что властям Украины удастся добиться введения военных кораблей НАТО в Черное море, если Москва не изменит свое «неправильное поведение» в отношении Киева.

Корейба утверждает, что Россия якобы «демонстративно унижает» Украину, создавая преграды в акватории Черного моря. При этом польский журналист выразил уверенность в том, что Россия «обязательно поплатится» за свои действия, когда военные корабли США и НАТО войдут в Черное море. По его словам, через 10 лет «НАТО оккупирует Черное море» в ответ на «унижение» Украины

«Будете через 10 лет жаловаться, что там везде американские войска и НАТО. Именно из-за такого вашего поведения вам доступ к Черному морю лет через 10 будет блокирован», — сказал Корейба в эфире телеканала «Россия-1».

В 2014 году США запустили программу Европейской инициативы сдерживания (EDI), которая предполагает развертывание войск НАТО в Европе на ротационной основе. Кроме того, программа предполагает размещение в регионе военной техники и оборудования для патрулирования и разведки на море и в воздухе.

В начале 2018 года в Пентагоне заявили о наращивании военного присутствия США в Черном море. Позднее в Черное море зашел американский эсминец «Карни», который присоединился к ранее прибывшему кораблю «Росс».

В мае в акватории Черного моря прошли крупнейшие учения НАТО «Морской щит — 2018». В учениях были задействованы несколько десятков военных кораблей НАТО, а также десять единиц боевой авиации и одна подводная лодка.