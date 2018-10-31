ЦБ РФ опубликовал официальный курс доллара и евро на 1 ноября

Москва, 31 октября. Центральный банк России назвал официальный курс доллара и евро по отношению к российскому рублю на 1 ноября.

По информации регулятора, в четверг один американский доллар понизится на 18 копеек и будет стоить 65,5962 рубля.

Евро также снизится. Ожидается, что европейская валюта подешевеет на 37 копеек по сравнению со средой, стоимость евро 1 ноября составит 74,4189 рубля, передает «Свободная пресса».

В среду на открытии торгов Московской биржи доллар продемонстрировал рост по отношению к российской валюте, евро сначала потерял две копейки, а затем также пошел вверх.