Сирия: более 2,4 тысячи боевиков покинули демилитаризованную зону в Идлибе

Москва, 31 октября. Более 2,4 тысячи боевиков, а также 206 единиц техники было выведено из демилитаризованной зоне в Идлибе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, нормализация обстановки на территории Сирии имеет важное значение для выполнения российско-турецкого соглашения по Идлибу. Он подчеркнул, что из демилитаризованной зоны было выведено более 2 450 боевиков незаконных вооруженных формирований, а также 206 единиц боевой техники, включая 23 миномета, 31 танк и 22 орудия полевой артиллерии.

Напомним, что в середине сентября российский президент Владимир Путин, а также турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали Меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. 15 октября в провинции Идлиб завершилась создание демилитаризованной зоны, отделяющей вооруженную оппозицию от правительственных войск.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что договоренности России и Турции по Идлибу выполняются. Боевики покидают демилитаризованный пояс, а тяжелые вооружения отводятся.