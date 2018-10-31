Минобороны РФ заявило о переброске хлора в Сирию для новой провокации «Белых касок»

Москва, 31 октября. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что члены скандально известной организации «Белые каски» предлагают жителям Сирии продукты питания за участие в новой постановочной провокации.

Конашенков констатировал, что в Идлибской зоне деэскалации боевики продолжают попытки дестабилизировать ситуацию. Кроме того, этих же целей добиваются и представители «Белых касок», известных своими фейками о ситуации в Сирии. Как стало известно Минобороны РФ, они готовят новую провокацию с химическим оружием.

«Мы неоднократно информировали общественность о попытках радикальных боевиков и небезызвестной своими фэйками организации «Белые каски» организовать провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения», — напомнил Конашенков.

Он отметил, что российский Центр примирения враждующих сторон получил информацию о том, что 27 октября террористы «Исламской партии Туркестана» перебросили из Маарэт-Эн-Наумана 20 емкостей с хлором объемом 10 литров каждая для проведения провокаций. Груз был оставлен в Кафр Нэбель и Эль-Хуаш.