Расширить русскоязычное пространство: президент России обратился к соотечественникам

VI Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, проходит в Москве. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, ведущей темой двухдневного мероприятия стала «Россия и соотечественники: новые вызовы и новые рубежи».

Главным событием конгресса стало выступление президента Российской Федерации Владимира Путина, который поблагодарил собравшихся за «неизменную поддержку и солидарность», а также выразил признательность за «вклад в продвижение и распространение нашего богатейшего исторического и культурного наследия, всего того, что формирует нашу национальную и общероссийскую идентичность».

«Важную роль в этом играют российские культурные учреждения за рубежом — театры, библиотеки, музеи. Многие из них созданы и поддерживаются соотечественниками», — сказал он, отметив важную роль средств массовой информации, без которых расширение русскоязычного пространства было бы невозможно.

Владимир Путин от всей души поблагодарил преподавателей, литературоведов, просто энтузиастов, помогающих в организации празднования юбилеев наших выдающихся писателей — Льва Николаевича Толстого, Ивана Сергеевича Тургенева и многих других.

«Все это особенно важно сейчас, когда решаются вопросы, от которых напрямую зависит будущее нашей страны, России, да и многих стран мира. Ситуация в мире непростая: увеличивается напряженность и непредсказуемость, подрываются основы международного права, рушатся многолетние договоренности между странами. В ход идет и русофобия, к сожалению, и другие формы крайнего, агрессивного национализма. Что далеко ходить — на Украине, в странах Балтии, в других государствах переписывается история, ведется борьба с памятниками, с русским языком. Людей запугивают, просто терроризируют!» — с горечью констатировал Путин.

По его словам, в ряде стран естественное для любого человека желание сохранить связь со своими национальными корнями объявляется преступлением, сепаратизмом. Президент России напомнил участникам Конгресса, что право на свободу слова, а также сбережение своих традиций грубо попирается. При этом зачастую для некоторых соотечественников по политическим мотивам устанавливаются запреты на профессию.

«Мы будем решительно защищать ваши права и интересы, используя для этого все имеющиеся односторонние и международные механизмы. Продолжим оказывать содействие Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом», — рассказал докладчик.

Также президент РФ уточнил, что при участии Фонда в 20 государствах основано 26 центров правовой помощи, оказана грантовая поддержка 200 проектам, проведено более 50 мероприятий, в том числе курсы по подготовке молодых правозащитников. Помощь юристов, в том числе в горячих точках, была оказана свыше 70 тыс. человек.

Владимир Путин подчеркнул, что в числе приоритетов — сохранение и популяризация русского языка, изучение которого должно стать общедоступным. В рамках соответствующей программы в разных странах уже действуют более 80 языковых центров.

«Мы заинтересованы в том, чтобы молодые соотечественники, проживающие за рубежом, не теряли своих корней, своей русскости, и не ограничивали связи с родиной. Поэтому молодежное направление — одно из наиболее востребованных в нашей работе. Мы хотим, чтобы как можно больше молодых соотечественников смогли побывать в России, познакомиться с ее достижениями, познакомиться со своими сверстниками, запустить совместные проекты и инициативы», — поделился своими мыслями Владимир Путин.

Он выразил озабоченности попытками разорвать культурные связи соотечественников с Родиной, «растащить их по национальным квартирам».

«Политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями. Наш общий долг — сделать все для сохранения духовного и исторического единства», — заверил присутствующих президент РФ.

Он пообещал оказывать поддержку тем, кому угрожает опасность, кто подвергается в своих странах беззаконным преследованиям.

«Мы будем делать все, чтобы обеспечить им защиту и предоставить убежище», — сообщил он.

По словам Владимира Путина, сегодня, 31 октября 2018 года, он подписал новую редакцию Концепции государственной миграционной политики. Она, отметил российский лидер, направлена, в частности, на создание более комфортных условий для возврат в Россию на ПМЖ соотечественников из других стран и уточнение правил въезда, получения права на работу, проживание, а также гражданства России.