Страх усиливается: эксперт объяснила миллионы Госдепа США на борьбу с «пропагандой и дезинформацией»

Государственный департамент США получил 40 миллионов долларов на противодействие «дезинформации и пропаганде» со стороны зарубежных стран, в частности, России. Об этом объявил на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Роберт Палладино.

«Эти средства будут направлены на поддержание различных усилий по противодействию российской, иранской и китайской дезинформации и пропаганде, направленной на зарубежную аудиторию», — подчеркнул он.

Так, Центр глобального взаимодействия Госдепартамента использует ассигнования для «разработки технологий, которые позволят предупреждать о появлении пропаганды на ранних этапах». Кроме того, сотрудники центра займутся «налаживанием контактов и совместной работы с местными блогерами, популярными пользователями социальных сетей и другими лицами, через которых можно донести позицию США до нужной аудитории».

Палладино добавил, что предоставленная Пентагоном часть средств была также пущена на финансирование «нескольких крупных проектов», однако подробности представитель Госдепа раскрывать не стал.

В свою очередь политический аналитик интернет-издания Politrussia Анна Сочина в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала, что 40 миллионов долларов — это «еще не такие запредельные суммы, потому что ранее суммы на противодействие информационной угрозе доходили до 70, 80, а в некоторых случаях и 100 миллионов долларов».

«В принципе США этим занимаются постоянно, для этого даже создавались фонды вроде USAID (Агентство США по международному развитию. — Прим. ФАН) и подконтрольного ему NED (Национальный фонд демократии. — Прим. ФАН). Именно они [фонды] вели борьбу с той самой «пропагандой и дезинформацией». Просто на этот раз Госдеп расширяет фронт и добавляет Центр глобального взаимодействия. И я практически уверена, что если покопаться, то за пять минут можно найти информацию, что он также подчиняется фондам, указанным выше», — говорит аналитик.

По мнению собеседника ФАН, из-за того, что Москва приняла закон об иностранных агентах, США стало сложнее использовать свое влияние на территории Российской Федерации. Тем не менее попытки продолжаются и выделение лишних 40 миллионов тому подтверждение.

«А все потому, что у Вашингтона с Россией сейчас отношения находятся в такой стадии, какой не было со времен окончания холодной войны. Против Ирана они в очередной раз ввели пакет жесточайших санкций. То есть до прихода нового президента США вели работу по снижению экономического давления на Тегеран, стали членом ядерной сделки, а [президент США Дональд] Трамп все это разорвал в одностороннем порядке. А с Китаем у них идет торговая война», — объясняет Анна Сочина.

Только на этот раз отношения Пекина и Вашингтона перерастают уже в войну более серьезного уровня — Пентагон получает деньги для противостояния с КНР не только в военной, но и информационной среде.

«Страх усиливается, США чувствуют, что теряют мировое влияние и поэтому начинают лихорадочно тратить больше денег на информационное противостояние с указанными странами», — заключила эксперт.

Напомним, Центр глобального взаимодействия Государственного департамента США занимается координацией усилий правительства страны по борьбе с пропагандой и дезинформацией, которые поступают со стороны международных террористических организаций и зарубежных стран.