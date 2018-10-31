В РФ напомнили о позоре с «Молотом» и «Оплотом» украинцу, заявившему о способности Киева «нагнуть русских»

Украина якобы является единственной страной, которая может составить конкуренцию России на внешнем рынке оружия, заявил президент ассоциации производителей вооружений и военной техники Вадим Кодачигов. Кроме того, по мнению украинца, Киев в состоянии «нагнуть русских».

«Мы единственная в мире армия, которая имеет прямой контакт с русскими, мы знаем, чем воюют русские, и, когда американцы вкладывают миллионы долларов в разработку вооружения, мы единственные, кто может им сказать, как это правильно делать. Мы имеем практику, и мы единственная страна, которая может составить на внешнем рынке конкуренцию РФ.

За годы нашего противостояния, американских санкций россияне вдвое нарастили свой экспорт оружия. На эти деньги они создают оружие, которым убивают нас, американцев, и на эти деньги мы можем их немножечко нагнуть», — сказал Кодачигов.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что главным критерием авторитетности оружия на мировом рынке является место, которая та или иная страна занимает в рейтинге продавцов вооружений. На первом месте в этом списке традиционно находятся США. Вторую строчку уверенно и неизменно на протяжении многих десятилетий занимает Россия.

«Теперь пытаемся искать Украину. Смотрим первую десятку лучших продавцов. Не находим. Смотрим второй десяток — не находим. Сколько выторговывает за год Россия и сколько выторговывает Украина? Россия стабильно держится на годовом уровне в 13-15 миллиардов долларов. Украина в последние годы, если я не ошибаюсь, не набирает даже одного миллиарда», — констатировал военный обозреватель «КП».

Более того, целый ряд стран отказался от тех вооружений, которые раньше поставляла Украина. Эксперт напомнил украинцу о позоре с танком «Оплот» и минометом «Молот» в ответ на слова о способности Киева «нагнуть русских».

«Самый позорный случай связан с танком «Оплот», который пыталась закупить Малайзия. Страна хотела купить пару десятков танков, но отказалась, поскольку признала их некондиционными. Украина пытается продавать некоторым странам третьего или четвертого уровня военно-технического развития некоторые радиолокационные станции, но и этот процесс идет очень плохо», — указывает Виктор Баранец.

Военный обозреватель даже затруднился назвать украинскую продукцию, которая была сделана после развала СССР и которая пользуется успехом на мировом рынке.

«Попытки Украины сделать что-то достойное постоянно терпят провал. Взять самый позорный случай: это попытка Киева создать свой миномет «Молот», который недавно взорвался, во время инцидента даже погибли люди. А все эти бахвалистые заявления [президента Украины Петра] Порошенко о создании новых ракет для РСЗО выглядят как мальчишеский бред. Он недавно заявил, что снаряды РСЗО стреляют аж на 35 километров. Петру Порошенко, похоже, неведомо, что в России этот показатель в 35 километров пройден уже несколько десятилетий назад. Мы располагаем снарядами РСЗО, которые стреляют и на 70, и на 90, а некоторые уже и на 120 километров», — иронизирует военный эксперт.

Украине по части вооружений, подчеркивает он, сегодня нечем хвалиться. С одной стороны, Киев использует старые советские заделы, которые не позволяют радикально продвинуться в плане тактико-технических характеристик. С другой стороны, Украина предпринимает безуспешные попытки создать что-то новое.