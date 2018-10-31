Автоматчики, эмблема СС и Нуланд с печеньками: кому поклоняются киевские раскольники

Киев, 31 октября. В Украинской православной церкви Киевского патриархата поклоняются «иконе» с изображением всадника, который топчет двуглавого орла, и автоматчиков. Фотографию «иконы» раскольников опубликовал основатель бригады «Восток», экс-министр госбезопасности ДНР Александр Ходаковский.

«А вот одна из церквей киевского патриархата. Убиваемый змий в виде двуглавого орла, автоматы… кастрюль только не нашел», — написал Ходаковский в Telegram-аккаунте.

По его словам, изображенная в левом углу «иконы» женщина — это помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, которая получила признание на Украине после того, как устроила раздачу печенек на Майдане.

На «икону» также нанесены изображения вооруженных людей, нашлось на ней место и красно-черным флагам украинских националистов. В сети «икону» назвали нацистской, ведь обрамлена она различной символикой, среди которой можно разглядеть и украинский герб, и нацистский вольфсангель — эмблему 2-й танковой дивизии СС.

Напомним, украинская православная церковь Киевского патриархата — это неканоническая церковная организация. Синод УПЦ Киевского патриархата ранее призвал паству молиться за константинопольского патриарха Варфоломея, который запустил процесс предоставления автокефалии украинским раскольникам.

Из-за этих действий общение с Константинополем решила прекратить РПЦ.