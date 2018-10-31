Сирия: жители «серой зоны»​​​​​​​ сообщили о репрессиях со стороны ИГ и SDF

Москва, 31 октября. Жители Сирии, которые находятся в «серой зоне», подконтрольной США на восточном берегу Евфрата, сообщают о репрессиях со стороны боевиков запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1) и отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, местные жители неоднократно обращались в российский центр с подобными обращениями.

«Причем, репрессии проводятся не только террористами ИГИЛ, но и вооруженными отрядами SDF», — сказал Конешнков.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ сообщил, что ситуация в подконтрольной США «серой зоне» на восточном берегу Евфрата в Сирии стремительно деградирует.

1 Организация запрещена на территории РФ.