Москва, 31 октября. В министерстве обороны России заявили, что воздушные силы коалиции во главе с Соединенными Штатами интенсивно наносят в Сирии удары с использованием боеприпасов, которые запрещены международными конвенциями.

В оборонном ведомстве отметили, что нанесенные международной коалицией авиаудары характеризуются низкой эффективностью.

«[Удары характеризуются] самое главное неизбирательностью, что безусловно приводит к большим жертвам среди мирного населения», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков подчеркнул, что только за последний месяц жертвами нанесенных международной коалицией на востоке республики авиаударов стали более 120 мирных жителей. Также, добавил он, «под огонь» возглавляемой США коалиции периодически попадают бойцы курдских отрядов.

На днях стало известно, что возглавляемая США международная коалиция применила белый фосфор, который, согласно международным конвенциям, запрещен, при авиаударе по сирийскому городу Хаджин.