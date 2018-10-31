В Минобороны отметили роль России в прекращении кровопролития в Сирии

Москва, 31 октября. Россия и партнеры по астанинскому соглашению сыграли решающую роль в прекращении кровопролития и урегулировании конфликта в Сирийской Арабской Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Очевидно, что политическая воля, проявленная Россией и ее партнерами по Астане, сыграли решающую роль в прекращении кровопролития и обеспечении перехода к мирной жизни в Сирии», — сказал Конашенков.

Представитель МО РФ отметил, что достичь полного урегулирвоания ситуации в САР возможно лишь в рамках общесирийского диалога и признании суверенитета страны.

Напомним, лидеры Турции, Ирана и России подписали соглашение в Астане в январе 2017 года. Соглашение направлено на скорейшее урегулирование конфликта в Сирии и сохранение суверенитета страны. В рамках соглашения в САР были созданы зоны деэскалации, благодаря которым мирные жители получили доступ к продуктам питания и медикаментам. Ранее в МИД РФ заявили, что вторые переговоры в астанинском формате пройдут в ноябре — декабре 2018 года.