Власти Крыма уточнили число пострадавших в керченской трагедии

Симферополь, 31 октября. При взрывах и стрельбе в Керченском политехническом колледже пострадали 67 человек, сообщил глава комитета парламента Крыма по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов Александр Шувалов.

В ходе заседания сессии парламента он уточнил, что общее количество погибших и пострадавших во время трагедии в Керчи составило 88 человек, в том числе 52 ребенка. 21 человек скончался, среди них 10 детей.

«Из них: на месте ЧС погибло 16 человек, включая стрелка, в больницах умерли четыре человека, при транспортировке — один человек», — добавил Шувалов.

По его словам, в настоящее время 42 человека находятся на стационарном лечении, среди них 25 детей. При этом в медицинских организациях Крыма находятся под присмотром врачей 21 человек, еще 12 направили в московские клиники, а 9 человек – в Краснодарскую краевую больницу №1. У пострадавших зафиксировали ранения различной степени тяжести, рваные раны нижних конечностей, термические ожоги и открытые переломы. В Детской клинической краевой больнице Краснодара прошли лечение четверо детей.

Кроме того, по словам Шувалова, среди пострадавших был сержант-контрактник, которого госпитализировали с огнестрельным ранением в Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко Минобороны РФ. Он учится на заочном отделении техникума и находился в Керчи на сессии.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрывы в данном учебном заведении. Тело «керченского стрелка» нашли на втором этаже здания, возле него обнаружили сумки со взрывчатым веществом. Следственный комитет РФ первоначально возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», которая затем была переквалифицирована на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». В Крыму ввели трехдневный траур и режим ЧС.

Ранее сообщалось, что пятеро пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж были выписаны из больниц Крыма.