Сирия: МО РФ сообщило о деградации ситуации в подконтрольной США «серой зоне» на востоке Евфрата

Москва, 31 октября. Обстановка в подконтрольной США «серой зоне» на восточном берегу Евфрата в Сирии стремительно деградирует. Об этом в среду заявил официальный представитель оборонного ведомства Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, с сентября боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) осуществили в подконтрольной Соединенным Штатам зоне в Сирии 57 актов и нападений на СДС, в результате были убиты и пострадали более 300 курдских ополченцев.

Конашенков подчеркнул, что ситуация в подконтрольной американцам «серой зоне» на восточном берегу Евфрата в Сирии деградирует​​​.

«Об этом свидетельствуют большое количество терактов и захватов заложников. С 1 сентября боевиками проведено 57 террористических актов и нападений на представителей Сирийских демократических сил», — уточнил он.

Ранее представитель военного ведомства РФ сообщил, что свыше 2,4 тыс. боевиков выведено из демилитаризованной зоны в провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.