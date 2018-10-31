Сирия: число нарушений перемирия в Идлибе сократилось в четыре раза

Москва, 31 октября. Официальный представитель министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков сообщил, что число случаев нарушений перемирия в Идлибской зоне деэскалации сократилось почти в четыре раза: с 773 – в сентябре, до 197 – в октябре.

Как отметил Конашенков, желающие покинуть Идлибскую зону деэскалации мирные жители выходят по гуманитарному коридору в районе населенного пункта Абу-эд-Духур. С 4 марта 2018 года в восточную часть провинции Идлиб вышло уже более 36 тысяч человек.

Напомним, накануне сообщалось, что в ООН отметили существенное снижение военной активности в Идлибе после подписания соглашения о создании зоны деэскалации в этом районе между Москвой и Анкарой.