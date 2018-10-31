Синяя белка должна стать талисманом неработающего аэропорта на Украине

Николаев, 31 октября. Директор неработающего международного аэропорта «Николаев» Федор Барна решил сделать талисманом предприятия синюю белку. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Мужчина опубликовал макеты талисмана, который он предложил назвать Микофлайчик. Синяя белка, по задумке директора, должна стать новым брендом предприятия.

«Это фантастический герой, пилот гражданской авиации — белка летяга. Микофлайчик, должен стать гидом для пассажиров и сопровождать людей от момента первого знакомства с аэропортом», — написал Барна.

Он рассказал, что изображение Микофлайчика можно печатать на рекламных материалах, сувенирах и магнитах, кроме того он «может жить в интернете». Директор аэропорта предложил своим читателям оценить талисман. Большинство читателей негативно отнеслись к предложению Федора Барны.

Напомним, что аэропорт «Николаев» в 90-е годы был одним из крупнейших авиапредприятий Украины. В настоящий момент аэропорт не принимает регулярные рейсы. Последний авиарейс был осуществлен в 2013 году. В 2016 году воздушную гавань отключили от энергоснабжения за долги.

По словам экспертов, украинская авиационная промышленность находится в агонии. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» политолог Богдан Безпалько рассказал, что помощь США Украине не подразумевает развитие таких отраслей, как авиастроение и космическая промышленность.

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