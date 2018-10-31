Австрия отказалась принять договор ООН по миграции

Вена, 31 октября. Австрия отказалась подписывать договор о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции ООН. Об этом сообщил австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.

Вена раскритиковала несколько пунктов договора ООН, сообщил австрийский канцлер Себастьян Курц. По его словам, Австрия приложит все усилия, чтобы сохранить свой суверенитет и гарантировать самостоятельное принятие решений властей республики по миграционным вопросам.

Штрахе подчеркнул, что Австрия, не подписав договор, гарантировала себе защиту суверенитета.

«Австрия сохраняет свой суверенитет и не подвергает его опасности», — добавил он.

Напомним, договор планируют принять в декабре этого года в Марракеше.