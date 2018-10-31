Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Австрия отказалась принять договор ООН по миграции

233
0 Оставить комментарий

Австрия отказалась принять договор ООН по миграции

Вена, 31 октября. Австрия отказалась подписывать договор о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции ООН. Об этом сообщил австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.

Вена раскритиковала несколько пунктов договора ООН, сообщил австрийский канцлер Себастьян Курц. По его словам, Австрия приложит все усилия, чтобы сохранить свой суверенитет и гарантировать самостоятельное принятие решений властей республики по миграционным вопросам.

Штрахе подчеркнул, что Австрия, не подписав договор, гарантировала себе защиту суверенитета.

«Австрия сохраняет свой суверенитет и не подвергает его опасности», — добавил он.

Напомним, договор планируют принять в декабре этого года в Марракеше.

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое